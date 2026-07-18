US Strikes Take Out 116 Telecoms Towers In Southern Iran Communications and even the supply of drinking water has been severely impacted in some places of southern Iran, amid continuing US airstrikes on civic and national infrastructure, amid the seventh consecutive day of war.
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