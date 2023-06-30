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Оператор-наводчик танка ВС РФ помог войскам штурмом взять опорпункт врага

Оператор-наводчик танка ВС РФ помог войскам штурмом взять опорпункт врага

Экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор гвардии рядовой Артур Прокопович, поддерживал российские войска, наступающие на позиции украинских националистов, когда они столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной.

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