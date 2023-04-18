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Вообще-то еще лет 70-80 назад гениальный датский физик Нильс Бор предупреждал, что сверхмощный ядерный взрыв в океане...
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карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
"Великая зачистка...
Алексей Смирнов
Великая зачистка. это когда сотни задержанных в день, а это так, игра в имитацию.
"Великая зачистка...
Спички - не игрушка
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Котиков вам на ночь, и спокойной ночи!...
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