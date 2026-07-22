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Мособлгаз газифицировал в Раменском округе дом ветерана СВО

Мособлгаз газифицировал в Раменском округе дом ветерана СВО

Мособлгаз проложил газовые трубы к дому семьи Николиных из деревни Вертячево Раменского округа. Благодаря улучшению бытовых условий ветеран СВО Денис сможет проходить реабилитацию в более комфортной обстановке.

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