Мособлгаз газифицировал в Раменском округе дом ветерана СВО

Мособлгаз проложил газовые трубы к дому семьи Николиных из деревни Вертячево Раменского округа. Благодаря улучшению бытовых условий ветеран СВО Денис сможет проходить реабилитацию в более комфортной обстановке.
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