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Ташуев про 0:3 с «Зенитом»: «Некоторые из «Ахмата» выходят поиграться в футбольчик. Буду принимать строгие меры, так нельзя относиться к профессии. Следующий матч будет другим»

В среду грозненцы в гостях проиграли сине-бело-голубым (0:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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