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Царьград

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Депутат ГД Стенякина: предпенсионеры могут получить освобождение от работы на два дня в году

Депутат ГД Стенякина: предпенсионеры могут получить освобождение от работы на два дня в году

При этом за ними будет сохраняться как рабочее место, так и средний заработок.Жители России предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два дня в году.

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