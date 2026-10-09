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Освобожденного от наказания совладельца «Юлмарта» задержали по новому делу

Освобожденного от наказания совладельца «Юлмарта» задержали по новому делу

В Москве задержан экс-совладелец некогда крупного онлайн-ритейлера и кибермаркета «Юлмарт», петербургский предприниматель Дмитрий Костыгин.

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