Из Мурманска в Калининград начал ходить беспересадочный поезд

В пути пассажиры проведут более двух суток и заплатят около 10 тысяч рублей. Туристы, которые приехали в Мурманск полюбоваться на снежные просторы, северное сияние и китов, теперь смогут продолжить путешествие балтийскими красотами: из столицы Мурманской области начал ходить прямой поезд по новому маршруту до Калининграда.