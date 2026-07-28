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Царьград

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Губернатор Паслер поручил подготовить 2 233 участка к выборам

Губернатор Паслер поручил подготовить 2 233 участка к выборам

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провёл заседание антитеррористической комиссии. Основное внимание было уделено вопросам безопасности объектов, задействованных в проведении Единого дня голосования.

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