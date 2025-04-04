Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Свежие комментарии

  • Вадим Гар
    🍀13-14 Я – Бог
  • Юрий Ильинов
    Да! Тут нет конкретных фамилий. Думаю, против них будут конкретные действия.Господа, внимание...
  • Иван Ураганов
    Время пришло расплачиваться!Господа, внимание...

Дешевле было бы сдаться русским!

Дешевле было бы сдаться русским!

Дешевле было бы сдаться русским! Очень интересно и поучительно было наблюдать, как команда Трампа превращает некогда самую большую (опять же после Югославии) страну Европы в нечто раздрызганное, разрозненное и, главное, обязанное по полной программе.

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