Дешевле было бы сдаться русским! Очень интересно и поучительно было наблюдать, как команда Трампа превращает некогда самую большую (опять же после Югославии) страну Европы в нечто раздрызганное, разрозненное и, главное, обязанное по полной программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии