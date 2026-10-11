В Сириусе призвали воздержаться от поездок на личном транспорте после атаки БПЛА

В Сириусе призвали воздержаться от поездок на личном транспорте после атаки БПЛАВ ночь на 11 октября глава администрации Сируса Дмитрий Плишкин сообщил об угрозе атаки беспилотников.
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