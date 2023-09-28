Нейросеть «Яндекса» игнорирует новые регионы, спецоперацию и не знает, чей Крым

Сергей Федотов

Ну тип тово😜 Я не поклонник Яндекса, более того, этот ресурс(или как правильно его назвать) меня во многом раздражает, его продукция, его назойливость и пр. Но в этом случае, конкретно в вопросе про Крым(остальные случаи не беру, там действительно порой пованивает русофобией) я на его стороне. Ну вот такое моё мнение. Может неправильное, может правильное. Но оно такое.