Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нейросеть «Яндекса» игнорирует новые регионы, спецоперацию и не знает, чей Крым

Нейросеть «Яндекса» игнорирует новые регионы, спецоперацию и не знает, чей Крым

Юрий Кот «Чтобы никому не было обидно или неприятно» — так отечественная нейросеть «Яндекса» отвечает на вопросы о Крыме, присоединившихся территориях и об СВО.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Ну тип тово😜 Я не поклонник Яндекса, более того, этот ресурс(или как правильно его назвать) меня во многом раздражает, его продукция, его назойливость и пр. Но в этом случае, конкретно в вопросе про Крым(остальные случаи не беру, там действительно порой пованивает русофобией) я на его стороне. Ну вот такое моё мнение. Может неправильное, может правильное. Но оно такое.
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1 д.
лл
лина любимцева
Понятно!😇
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1 д.
Ольга Арутюнян
Они люди мира. Им нельзя никого обижать, а то им часть мира закроют. Так-то...
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1 д.

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