Новости недвижимости 04 сентября 2021

1) #кадастроваяоценка: Росреестр назвал срок запуска единой платформы для кадастровой оценки 2) #городспутник: Под Владивостоком построят новый город Спутник 3) #роскачество: Бренды снимают с продажи белье, не прошедшее экспертизу Роскачества 4) #ипотекаспб: В Петербурге сократилось количество оформляемых ипотечных кредитов 5) #ценынажилье: В Счетной палате назвали причины роста цен на жилье 6) #внутреннийтуризм: Управляющая компания Mantera вложится.