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Татар-информ

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В России в систему помощи детям с аутизмом внедряют информационные технологии

В России в систему помощи детям с аутизмом внедряют информационные технологии

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Внедрение информационных технологий в систему оказания помощи людям с РАС обсудили на заседании, проведенном заместителем представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым.

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