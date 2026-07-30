В России в систему помощи детям с аутизмом внедряют информационные технологии

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Внедрение информационных технологий в систему оказания помощи людям с РАС обсудили на заседании, проведенном заместителем представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым.
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