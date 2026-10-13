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Аргументы недели

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Двойное послание заморским странам: зачем на фоне деклараций о превосходстве на линии фронта Киев настойчиво требует от США обеспечить «деэскалацию с Россией»

Двойное послание заморским странам: зачем на фоне деклараций о превосходстве на линии фронта Киев настойчиво требует от США обеспечить «деэскалацию с Россией»

Недавние заявления Владимира Зеленского о ситуации на фронте и перспективах урегулирования представляют собой любопытный пример двойного послания.

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