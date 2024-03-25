Издание Asia Times раскрыло последствия переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости. По оценкам издания, любые переговоры по Украине приведут к потере ее земель и созданию буферной зоны на ее территории.
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