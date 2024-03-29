Стамате выступила с разъяснениями по поводу скандала вокруг председателя Комиссии по преветтингу

Бывший председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате дала дополнительные разъяснения по поводу скандала, касающегося председателя Комиссии по преветтингу Германа фон Хебеля.
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