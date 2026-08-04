Путин подписал закон об ограничениях для уклоняющихся от наказания россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей.
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