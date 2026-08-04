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Путин подписал закон об ограничениях для уклоняющихся от наказания россиян за рубежом

Путин подписал закон об ограничениях для уклоняющихся от наказания россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей.

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