По крайней мере, Уиткофф и Кушнер надеются, что эти переговоры продолжат дорогу, если верить информации СМИ.
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вот никогда нельзя "типа верить" таким "спецпосланникам".
Во первых - евреи.
Во-вторых - представляют интересы торгашей.
В-третьих - БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ.
Торгаши погубят мир.
И этот "дмитриеф" тоже торгашеская морда.
На Украине не с кем договариваться... УЖЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ С ГИТЛЕРОМ!... ....... ЭТИ - ТО ЖЕ САМОЕ...
пытаются хоть что-то оставить на потом...
Театр абсурда.