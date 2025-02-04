Мужчина хочет жениться на мне. И наши чувства взаимны. Но все портит наличие у него старшего брата-инвалида.
Мужчина позвал замуж, но у него есть обуза в виде брата-инвалида
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Превратишься в сиделку старшего брата и никакой личной жизни,так,что думай!
Ответить
14 час.
Irina Krasnova
Значит, она его не любит..
Ответить
10 час.
IK
Irina Krasnova
Если парень не бросает своего брата, то и тебя дуру не бросит, где ещё такого найдешь порядочного. Дети будут у вас, тоже пусть помогают и вырастут порядочными людьми
Ответить
10 час.
Свежие комментарии