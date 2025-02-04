ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина позвал замуж, но у него есть обуза в виде брата-инвалида

Мужчина позвал замуж, но у него есть обуза в виде брата-инвалида

  Мужчина хочет жениться на мне. И наши чувства взаимны. Но все портит наличие у него старшего брата-инвалида.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Превратишься в сиделку старшего брата и никакой личной жизни,так,что думай!
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14 час.
Irina Krasnova
Значит,  она его не любит..
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10 час.
IK
Irina Krasnova
Если парень не бросает своего брата,  то и тебя дуру не бросит, где ещё такого найдешь порядочного.  Дети будут у вас, тоже пусть помогают и вырастут порядочными людьми
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10 час.
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