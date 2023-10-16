Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    О каких "темпах" вообще может идти речь?   С чего взяли, с какого кандычка?  Видать, с горки грохнулись...Борзописцы! Кого ...
  • Vasily Golov
    Чтобы не разрушали Донецк,надо устроить ковровые бомбардировки в тылу ВСУ,уничтожая систему ее снабжения.Тогда возмож...Борзописцы! Кого ...
  • Сергей Микульский
    Месяц назад Путин говорил, что потери Украины по отношению к русским 10:1, сейчас 8:1 каким цифрам верить?Борзописцы! Кого ...

Бывшего чиновника осудили за халатность с продажей острова

Бывшего чиновника осудили за халатность с продажей острова

Экс-чиновника Лагоду под Новосибирском осудили за халатность с продажей острова Искитимский районный суд Новосибирской области в пятницу признал бывшего главу района Олега Лагоду виновным в халатности, которая привела к незаконной продаже острова на Новосибирском водохранилище, экс-чиновника освободили от наказания в связи с истечением срока давности, сообщает суд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх