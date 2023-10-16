Бывшего чиновника осудили за халатность с продажей острова

Экс-чиновника Лагоду под Новосибирском осудили за халатность с продажей острова Искитимский районный суд Новосибирской области в пятницу признал бывшего главу района Олега Лагоду виновным в халатности, которая привела к незаконной продаже острова на Новосибирском водохранилище, экс-чиновника освободили от наказания в связи с истечением срока давности, сообщает суд.