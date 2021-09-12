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Мои рассуждения о передачах на федеральном канале

Самое глупое и не нужное в этой жизни - считать деньги в чужом кошельке. Глупо рассуждать на тему того, кто сколько получает и зарабатывает ли он эти деньги.

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