Электрик развел 90-летнюю курганскую пенсионерку на кругленькую сумму и скрылся

В Кургане очередная история с мошенниками, жертвой которых стала 90-летняя пенсионерка. Неизвестный мужчина, представившийся электриком-монтажником, предложил женщине заменить счетчик, что, по его словам, «улучшит качество электроснабжения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии