Россия рассмотрит вопрос о запрете Великобритании заниматься выловом рыбы в Баренцевом море.Правительство России намерено денонсировать соглашение с Британским островами о рыболовстве в Баренцевом море, такой релиз распространил кабмин.
Правительство России запретит Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Давно пора! Закрыть наши территориальные воды и исключительную экономическую зону в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане для англосаксов, совсем закрыть. Ни каких "мирных проходов" ни торгашам ни рыбакам не должно быть! Если полезут или хотя бы попытаются полезть, то задерживать, как нарушителей Гос.границы и судить с конфискацией судов, не выполнят требований е об остановке или окажут сопротивление, даже не вооруженное - ТОПИТЬ! В 90-х у Курильских островов и в Охотском море япошек сколько потопили? Сам учувствовал, знаю что и как было, и ни чего, поняли косорылые, чего они стоят. Теперь с англосаксами так надо поступить.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии