Правительство России запретит Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

АндрейБорков

Давно пора! Закрыть наши территориальные воды и исключительную экономическую зону в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане для англосаксов, совсем закрыть. Ни каких "мирных проходов" ни торгашам ни рыбакам не должно быть! Если полезут или хотя бы попытаются полезть, то задерживать, как нарушителей Гос.границы и судить с конфискацией судов, не выполнят требований е об остановке или окажут сопротивление, даже не вооруженное - ТОПИТЬ! В 90-х у Курильских островов и в Охотском море япошек сколько потопили? Сам учувствовал, знаю что и как было, и ни чего, поняли косорылые, чего они стоят. Теперь с англосаксами так надо поступить.