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Сариа: США и Великобритания 23 января нанесли 18 авиаударов по Йемену

Сариа: США и Великобритания 23 января нанесли 18 авиаударов по Йемену

США и Великобритания в ночь на 23 января нанесли 18 авиаударов по территории Йемена. Об этм сообщил военный представитель мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа, передает ТАСС, ссылаясь на его социальные сети.

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