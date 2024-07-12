Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама»

РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама»

Минобороны России опубликовало видео с боевой работой расчета беспилотника «Суперкам» группировки войск «Север», который вскрыл местонахождение украинской артиллерии и навел на нее средства огневого поражения.

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