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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Королевский творожный пирог. Понравился даже ребенку, который не любит творог

Предлагаю приготовить королевский творожный пирог. Его еще называют королевской ватрушкой. Откуда такое название — не знаю, но он очень вкусный! Если вы  хоть раз готовили королевскую ватрушку — тогда просто напоминаю, что существует такой рецепт.

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