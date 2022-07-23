Королевский творожный пирог. Понравился даже ребенку, который не любит творог

Предлагаю приготовить королевский творожный пирог. Его еще называют королевской ватрушкой. Откуда такое название — не знаю, но он очень вкусный! Если вы хоть раз готовили королевскую ватрушку — тогда просто напоминаю, что существует такой рецепт.