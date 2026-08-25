smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Трансгуманизм: капитуляция перед машиной или восхождение Человека?

Трансгуманизм: капитуляция перед машиной или восхождение Человека?

В новом выпуске программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 7 августа 2026 года ведущая Анна Шафран и политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян возвращаются к проблемам, вставшим в полный рост в 2020 году, когда весь мир столкнулся с темами ковида, локдауна и технологическими новациями, связанными с новой реальностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии