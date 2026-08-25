Трансгуманизм: капитуляция перед машиной или восхождение Человека?

В новом выпуске программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 7 августа 2026 года ведущая Анна Шафран и политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян возвращаются к проблемам, вставшим в полный рост в 2020 году, когда весь мир столкнулся с темами ковида, локдауна и технологическими новациями, связанными с новой реальностью.