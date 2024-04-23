1 мая в центральной части города Иванова будет ограничено движение транспорта

В период проведения автопробега, посвященного 80-летию создания дивизии ВДВ в городе Иванове, а также легкоатлетического пробега «Красный рубин в Золотом кольце», 90-й легкоатлетической эстафеты «Рабочий край» и велопарада 1 мая с 07.