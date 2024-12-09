Игорь Борисов принял участие в X Всероссийском конгрессе политологов РАПН

6 декабря 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов выступил на круглом столе «Современные избирательные системы: российский и мировой опыт» X Всероссийского конгресса политологов Российской ассоциации политической науки, прошедшем в Москве.
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