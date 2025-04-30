В Петербурге за 10 миллионов рублей продают Золотой орден Святого Георгия I степени

Его выставили на торги Аукционный дом «Литфонд» 7 мая запустит две сессии торгов. В филиале в Петербурге будет представлен орден Святого Георгия I степени, начальная стоимость которого составляет 10 млн рублей, сказали ТАСС в пресс-службе «Литфонда».
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