Курская область, срочно! Новенькое уже под контролем РФ?!?

Российская армия по-прежнему активно наступает на флангах Суджанского выступа. Боестолкновения внутри Лебедевки и южнее Свердликово по направлению к Новенькому (есть информация о том, что мы туда уже зашли – но она еще нуждается в подтверждении).
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