Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Самарской области за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Установлено, что местный житель 1986 года рождения, находясь в Парке Победы Автозаводского района г. Тольятти, принял участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.