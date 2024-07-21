Поиски пропавшего вертолета в Якутии приостановили из-за метеоусловий

t.me/Представитель Росавиации Спасатели не смогли найти пропавший в Якутии вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту, из-за плохих погодных условий поисковую операцию приостановили, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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