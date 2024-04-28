Жестокое поражение: отец Бритни Спирс нанес ей сокрушительный удар

Судебная разборка закончилась для певицы очень плохо. Бритни понесла колоссальные убытки LEGION-MEDIAФанаты 41-летне Бритни Спирс были шокированы последней новостью о процессе певицы против ее отца Джейми.
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