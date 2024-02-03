«Этапы выполнения работ нарушать нельзя». Реализация крымских проектов строго по графику

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел рабочее совещание в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» по объектам строительства и реконструкции государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», Федеральной адресной инвестиционной программы, национальных проектов.
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