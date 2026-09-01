МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 1 сентября

Гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 1 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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