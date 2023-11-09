Что происходит в Абхазии: местные видели группу вооруженных лиц в полной экипировке

Раньше их видели в горах Гульрыпшского района. По сообщениям, российские Вооруженные силы и пограничные силы в Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за проникновения грузинской диверсионной группы.
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