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Тренер «Факела» Василенко закрыл лицо руками, узнав решение ЭСК по пенальти «Зенита»: «Мне нужно было сказать игроку: «Не защищай ворота, пусть пробьют»? Так, что ли? Бред»

Главный тренер « Факела » Олег Василенко отреагировал на решение ЭСК о том, что пенальти « Зенита » в матче с воронежской командой (0:1) в 6-м туре РПЛ был назначен верно.

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