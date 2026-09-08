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За рулем

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Невидимая опасность: как опавшая листва приводит к проблемам на дороге?

Невидимая опасность: как опавшая листва приводит к проблемам на дороге?

Обычный осенний листопад для водителя – это не просто эстетика золотых парков, а самая настоящая ловушка, по коварству сравниться с которой может разве что гололед.

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