Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а смысл? - кто сядет за стол переговоров с этим недо?
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15 час.
Валерий Фоменков
Трамп, похоже, тоже начал нести бредятину, как и предыдущий дед-пердун. И вот для чего России садиться за стол для каких-то мнимых переговоров, если сразу же после этого вся помощь бандерью возобновится в полном объёме? Судя по такому плану от Трампа и следуя его логике, Россия как можно дольше не должна начинать никаких переговоров! Это, во-первых. А во-вторых, остаётся открытым вопрос, кто будет вести переговоры, а тем более, подписывать хоть какие-то документы, со стороны бывшей Украины? Псевдопрезидент? Да ещё, к тому же бывший! Это равносильно переговорам с бабой с рынка. С тем лишь отличием, что у этой бабы прав для подписания договора намного больше, чем у Зеленского.
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13 час.
Семен Демин
Переговоры с Россией о мире и поставки оружия Украине!  Это что такое? Это бред сумасшедшего. Либо попытка поставить Россию на колени. США будут говорить с РФ о мире, составляя оружие ее врагу?!  Нет, Трамп нам не союзник. Это хитрый враг, опаснее самоходного деда.
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6 час.
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