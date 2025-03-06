Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

Валерий Фоменков

Трамп, похоже, тоже начал нести бредятину, как и предыдущий дед-пердун. И вот для чего России садиться за стол для каких-то мнимых переговоров, если сразу же после этого вся помощь бандерью возобновится в полном объёме? Судя по такому плану от Трампа и следуя его логике, Россия как можно дольше не должна начинать никаких переговоров! Это, во-первых. А во-вторых, остаётся открытым вопрос, кто будет вести переговоры, а тем более, подписывать хоть какие-то документы, со стороны бывшей Украины? Псевдопрезидент? Да ещё, к тому же бывший! Это равносильно переговорам с бабой с рынка. С тем лишь отличием, что у этой бабы прав для подписания договора намного больше, чем у Зеленского.