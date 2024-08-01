Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    Не понятно почему разница в оплате штрафа между женщинами и мужчинами???В Нижегородской о...
  • саша дмитренко
    искренне  сочувствую  курильщикам  москвы!  держитесь!!!!!!!Курильщикам запре...
  • ZETVEL ZETVEL
    Это один из тех редких правильных законов)Курильщикам запре...

Лесные пожары в Забайкалье: локализовано восемь очагов, но остаются 94 действующих возгорания на площади около 300 тысяч гектаров

Лесные пожары в Забайкалье: локализовано восемь очагов, но остаются 94 действующих возгорания на площади около 300 тысяч гектаров

По состоянию на утро 1 августа в Забайкальском крае продолжают действовать 94 лесных пожара на землях лесного фонда Александрово-Заводского, Балейского, Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского (2), Чернышевского и Шилкинского районов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх