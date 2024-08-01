Лесные пожары в Забайкалье: локализовано восемь очагов, но остаются 94 действующих возгорания на площади около 300 тысяч гектаров

По состоянию на утро 1 августа в Забайкальском крае продолжают действовать 94 лесных пожара на землях лесного фонда Александрово-Заводского, Балейского, Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского (2), Чернышевского и Шилкинского районов.
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