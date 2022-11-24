Участники спецоперации из Ростова-на-Дону расписали танк в честь рэперов Басты и Рем Дигги

Донские фанаты музыкантов не забывают своих кумиров даже во время проведения военной спецоперации.В зоне вооружённого конфликта был замечен необычный танк, экипаж которого отважно выполняет боевые задачи в ходе наступления и обороны на Украине.
Донские фанаты музыкантов не забывают своих кумиров даже во время проведения военной спецоперации.В зоне вооружённого конфликта был замечен необычный танк, экипаж которого отважно выполняет боевые задачи в ходе наступления и обороны на Украине.
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