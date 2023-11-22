Сила и важность материнской молитвы: какие слова читать за взрослого сына Алёна ЮрьеваКогда дети вырастают и начинают жить самостоятельно, многие матери остаются верными своему духовному обязательству – молиться за своих взрослых сыновей.
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