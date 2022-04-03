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«Благодарил президента Путина, пытался учить русские слова», – Мария Шукшина раскритиковала Жерара Депардье из-за его позиции по Украине

«Благодарил президента Путина, пытался учить русские слова», – Мария Шукшина раскритиковала Жерара Депардье из-за его позиции по Украине

На днях Жерар Депардье раскритиковал специальную операцию на Украине. 73-летний актёр считает действия Кремля безумными и недопустимыми.

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