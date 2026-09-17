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Милей связал ужесточение курса по Мальвинам с заявлением Трампа

Милей связал ужесточение курса по Мальвинам с заявлением Трампа

Хавьер Милей признал, что новый жесткий курс Аргентины по Мальвинам был запущен одной фразой Дональда Трампа о возможном пересмотре позиции США.

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