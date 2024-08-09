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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака Юлия ПономареваВ предстоящую неделю с 12 по 18 августа звезды приготовили для каждого знака зодиака свои испытания и возможности.

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