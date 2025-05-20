Иркутская областная больница внедрила передовые методы диагностики болезней крови

В Иркутской областной клинической больнице с 2024 года внедрены цитогенетические методы исследования кариотипа человека, что делает ее единственным медучреждением в регионе, проводящим полный спектр исследований при подозрении на заболевания крови.
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