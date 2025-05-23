Финансовую поддержку на праздничное оформление получили 50 компаний

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы подвел итоги конкурса «Грант на оформление 100 первым», реализованного с целью привлечения предпринимателей к украшению города и предоставления возможности для бизнеса компенсировать свои расходы на сезонное и тематическое оформление своих организаций.