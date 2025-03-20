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Царьград

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Киев "разменял" НПЗ на Харьков, Одессу: Офицеры НАТО в котле - слишком много знают. Наступление на Белгородчину. Цель - убийство американцев

Киев "разменял" НПЗ на Харьков, Одессу: Офицеры НАТО в котле - слишком много знают. Наступление на Белгородчину. Цель - убийство американцев

Несмотря на договорённости между Россией и США, достигнутые во время недавнего телефонного разговора двух президентов, ВСУ продолжают обстрел нашей энергетической инфраструктуры.

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